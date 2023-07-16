خبير يكشف عن ورقة روسيا الرابحة أمام الغرب في الصراع الحالي

كشف مستشار أمني أمريكي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يمتلك ورقة رابحة ستضمن له انتصارا محتملا في الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة “ديلي ريكونينغ”، نقلا عن مستشار وكالة المخابرات المركزية السابق، جيمس ريكاردز، أن الورقة الرابحة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ستكون فصل الشتاء المقبل لعام 2024، الذي قد يؤدي إلى ركود حاد في الغرب.

وتابع ريكاردز بالقول: “الورقة الرابحة ستكون الشتاء المقبل لعام 2024. كان الشتاء الماضي في أوروبا معتدلاً بشكل غير عادي، وكان الاتحاد الأوروبي يكافح للتعامل مع إمدادات الطاقة أما في العام المقبل، قد لا يكون الطقس مواتياً وقد تكون روسيا أكثر قسوة عندما يتعلق الأمر بقطع إمدادات الغاز الطبيعي بشكل فعال”.

ويشير الخبير إلى أن العقوبات ضد روسيا أدت إلى تأثير معاكس وتسببت في مزيد من الضرر للاقتصاد الأمريكي نفسه.