بوتين: إذا استخدمت الذخائر العنقودية ضدنا فسيكون لنا حق الرد

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن روسيا لم تكن بحاجة إلى استخدام الذخائر العنقودية حتى الآن، ولكن إذا تم استخدامها ضدها، فإنها تحتفظ بالحق في الرد بالمثل.

وأضاف الرئيس: “حتى الآن، لم نقم بذلك، ولم نستخدمها (الذخائر العنقودية)، ولم تكن لدينا مثل هذه الحاجة، على الرغم من النقص في الذخيرة في وقت ما، لكن لدينا أيضًا ذخيرة، لكننا لم نفعل ذلك”.

وأشار بوتين إلى أنه إذا تم استخدام الذخائر العنقودية ضد بلاده “فسيكون لدينا الحق في التصرف بشكل مماثل”.

وعن إرسال الولايات المتحدة شحنات الذخائر العنقودية إلى كييف قال بوتين: “إنهم يفعلون ذلك بسبب نقص الذخيرة بشكل عام”.

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وكشف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في مقابلة مع الصحفي بافيل زاروبين، أن “الولايات المتحدة نفسها وصفت في السابق استخدام الذخائر العنقودية بأنه جريمة”، مضيفا “أعتقد أن هذا هو ما ينبغي أن يكون”.