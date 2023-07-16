قصف أوكراني على مدينة شيبيكينو في مقاطعة بيلغورود الروسية يسفر عن مقتل مواطن

أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم الأحد، مقتل امرأة، وذلك جراء قصف للجيش الأوكراني استهدف مدينة شيبيكينو.
وقال غلاكوف في قناته الرسمية على “تلغرام”، إن “الجيش الأوكراني قصف منطقة السوق المركزي في شيبيكينو ولسوء الحظ قتل شخص، وهي امرأة كانت تقود دراجة”.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية تقصف بالمدفعية بلدة شيبيكينو في مقاطعة بيلغورود الروسية
8 يوليو, 01:45 GMT
وتعرضت مدينة شيبيكينو لهجوم شديد من القوات المسلحة الأوكرانية، واستمر القصف المكثف خلال الأشهر الأخيرة وغادر الناس المدينة والمنطقة المحيطة بها بشكل جماعي.
وتتعرض مقاطعة بيلغورود للقصف بانتظام من قبل أوكرانيا منذ 24 شباط/فبراير 2022، مع استمرار هجمات نظام كييف المتكررة وبشكل خاص على المناطق الحدودية شيبيكينو وغرايفورون، فيما ترد عليها القوات الروسية بضربات تسفر يومياً عن مقتل العشرات من القوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب، مؤكدة السير بالعملية العسكرية الخاصة حتى تحقيق أهدافها كافة.
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