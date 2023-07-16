قصف أوكراني على مدينة شيبيكينو في مقاطعة بيلغورود الروسية يسفر عن مقتل مواطن

وقال غلاكوف في قناته الرسمية على “تلغرام”، إن “الجيش الأوكراني قصف منطقة السوق المركزي في شيبيكينو ولسوء الحظ قتل شخص، وهي امرأة كانت تقود دراجة”.

وتتعرض مقاطعة بيلغورود للقصف بانتظام من قبل أوكرانيا منذ 24 شباط/فبراير 2022، مع استمرار هجمات نظام كييف المتكررة وبشكل خاص على المناطق الحدودية شيبيكينو وغرايفورون، فيما ترد عليها القوات الروسية بضربات تسفر يومياً عن مقتل العشرات من القوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب، مؤكدة السير بالعملية العسكرية الخاصة حتى تحقيق أهدافها كافة.