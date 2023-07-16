زلزال بقوة 7.4 درجة يضرب ألاسكا وسط تحذير من حدوث "تسونامي"

وقع زلزال بقوة 7.4 درجة، اليوم الأحد، في شبه جزيرة ألاسكا بالولايات المتحدة الأمريكية، وسط تحذير من احتمال حدوث “تسونامي”.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، ظهر اليوم الأحد، أن زلزالا بقوة 7.4 درجة وقع في شبه جزيرة ألاسكا الأمريكية، وأن مركز الزلزال يبعد عن مدينة ساند بوينت مسافة 98 كيلومترا فقط (55 ميلا).

رصد زلزال بقوة 5.5 ريختر في ولاية ألاسكا الأمريكية

وأكدت الهيئة الأمريكية في بيان لها أن عمق الزلزال بلغ 32.6 كيلو متر، وذلك بالتوازي مع تحذير السلطات المحلية من احتمال حدوث موجات “تسونامي” عقب الزلزال.

ويشار إلى أن مركز دراسة الزلازل الأورومتوسطي، كان قد أعلن في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، رصده لزلزال بقوة 5.5 درجة بمقياس ريختر، جنوب ولاية ألاسكا في الولايات المتحدة.

🔔#Earthquake (#sismo) M7.4 occurred 60 mi S of Sand Point (#Alaska) 30 min ago (local time 22:48:20). More info at:

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