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زلزال بقوة 7.4 درجة يضرب ألاسكا وسط تحذير من حدوث "تسونامي"

تم النشر منذُ 26 ثانية
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
وقع زلزال بقوة 7.4 درجة، اليوم الأحد، في شبه جزيرة ألاسكا بالولايات المتحدة الأمريكية، وسط تحذير من احتمال حدوث “تسونامي”.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، ظهر اليوم الأحد، أن زلزالا بقوة 7.4 درجة وقع في شبه جزيرة ألاسكا الأمريكية، وأن مركز الزلزال يبعد عن مدينة ساند بوينت مسافة 98 كيلومترا فقط (55 ميلا).
رصد زلزال بقوة 5.5 ريختر في ولاية ألاسكا الأمريكية
18 نوفمبر 2022, 01:00 GMT
وأكدت الهيئة الأمريكية في بيان لها أن عمق الزلزال بلغ 32.6 كيلو متر، وذلك بالتوازي مع تحذير السلطات المحلية من احتمال حدوث موجات “تسونامي” عقب الزلزال.
ويشار إلى أن مركز دراسة الزلازل الأورومتوسطي، كان قد أعلن في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، رصده لزلزال بقوة 5.5 درجة بمقياس ريختر، جنوب ولاية ألاسكا في الولايات المتحدة.
ووقع الزلزال في الساعة 0:03 بالتوقيت العالمي (3.03 بتوقيت موسكو). وكان مركز الزلزال على بعد 21 كيلومترا شمالي مدينة أنكوريج في ولاية ألاسكا على عمق 42 كيلومترا.

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موقع سبوتنيك الروسي

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