سوريا تؤكد دعمها لقرارات قمة القاهرة لوقف سفك الدماء في السودان

أعلنت سوريا دعمها لقرارات قمة دول جوار السودان، التي استضافتها مصر الخميس الماضي، مؤكدة تأييدها لكافة الجهود المخلصة التي بذلت لوقف سفك الدماء والدمار في السودان.

وأكدت وزارة الخارجية السورية، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية “سانا” اليوم الأحد، إن “سوريا التي تعتبر السودان جزءًا غالياً وعزيزاً لا يتجزأ من شعبها وأرضها العربية تدعم قرارات قمة القاهرة وكل الجهود المخلصة التي بذلت لوقف سفك الدماء والدمار في السودان الشقيق”.

وأضافت الخارجية السورية أن “انتقال الأزمات الخطيرة من بلد عربي إلى آخر، نتيجة تدخلات خارجية أصبح معروفاً ويقتضي من كل دولنا العربية والدول الصديقة العمل على وقفها ومنع استثمارها”.

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واستضافت مصر، الخميس الماضي، مؤتمر قمة دول جوار السودان، بمشاركة قادة كل من إثيوبيا، وإريتريا، وجنوب السودان، وتشاد، وليبيا، وأفريقيا الوسطى، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وأمين عام جامعة الدول العربية، لبحث سُبل إنهاء الصراع الحالي والتداعيات السلبية له على دول الجوار.

واتفق رؤساء وقادة دول جوار السودان خلال الاجتماع على تشكيل آلية وزارية لمتابعة الأزمة السودانية ووضع خطة عمل تنفيذية لتسوية الوضع، وإنهاء الاشتباكات المتواصلة هناك منذ منتصف نيسان/أبريل الماضي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وجاء في البيان الختامي لقمة دول جوار السودان الذي تلاه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أنه “تم الاتفاق على تشكيل آلية وزارية بشأن الأزمة السودانية على مستوى وزراء خارجية دول الجوار يكون اجتماعها الأول في دولة تشاد”.

وأوضح السيسي، وفق البيان، أن الآلية الوزارية ستكون مهمتها “وضع خطة عمل تنفيذية تتضمن وضع حلول عملية وقابلة للتنفيذ لوقف الاقتتال والتوصل لحل شامل للأزمة السودانية عبر التواصل المباشر مع الأطراف السودانية المختلفة في تكاملها مع الآليات القائمة بما فيها الإيغاد والاتحاد الأفريقي”.

وأضاف أن الآلية ستعمل على بحث الإجراءات التنفيذية المطلوبة لمعالجة تداعيات الأزمة السودانية على مستقبل واستقرار السودان ووحدته وسلامة أراضيه والحفاظ على مؤسساته الوطنية ومنعها من الانهيار، ووضع الضمانات التي تكفل الحد من الآثار السلبية للأزمة على دول الجوار.