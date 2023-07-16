"حزب الله" يطالب الحكومة اللبنانية بالتواصل مع سوريا لمعالجة أزمة النازحين

طالب “حزب الله” اللبناني، اليوم الأحد، حكومة بلاده بضرورة التواصل مع سوريا لمعالجة أزمة النازحين.

ونقلت قناة المنار، ظهر اليوم الأحد، عن عضو المجلس المركزي في “حزب الله”، نبيل قاووق، مطالبته الحكومة اللبنانية بالعمل على مصلحة البلاد وضرورة التواصل مع الحكومة السورية بهدف معالجة أزمة النازحين السوريين في بلاده.

الخارجية اللبنانية: نتولى الاتصالات الدبلوماسية حول النازحين السوريين وليس المسائل التقنية

ووصف الشيخ نبيل قاووق أن قرار الاتحاد الأوروبي بشأن بقاء النازحين في لبنان بـ”السافر والاستفزازي والاستبدادي”، مؤكدا أنه “يشكّل إساءة وعدوانا على السيادة والكرامة اللبنانية، بل وتهديدا حقيقيا للاستقرار والوحدة الوطنية”.

وشدد المسؤول في “حزب الله” اللبناني على أن بيروت ليست ملزمة بأي شيء من التوصيات الأوروبية، وأنه من الواجب على الحكومة اللبنانية العمل على مصلحتها بالتواصل مع نظيرتها السورية بشأن التعجيل بمعالجة ملف النازحين.

ومن جهتها، أكدت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية أن دور الوزير فيما يتعلق بالنازحين السوريين في لبنان هو القيام بالاتصالات الدبلوماسية، مشيرة إلى أنه لا يختص بالمسائل التقنية.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية اللبنانية، في وقت سابق اليوم الأحد، أن “دور وزير الخارجية بما يتعلق بالنازحين السوريين في لبنان هو بالتواصل والقيام بالاتصالات الدبلوماسية والسياسية مع الأشقاء العرب، وبالأخص السوريين وسائر الدول الصديقة، وهو الأمر الذي يقوم به حاضرًا ومستقبلًا وبالتنسيق مع رئيس الحكومة، وسيتابعه باستمرار”.

وأوضح البيان أنه “أما المسائل التقنية، فتعود صلاحية متابعتها للوزراء والأجهزة المختصة كل ضمن اختصاصه، بما يتكامل ولا يتعارض مع الشق المناط بوزير الخارجية والمغتربين”.

برلماني لبناني: هناك ضرورة لتسريع عودة النازحين السوريين لأنه حق من حقوقهم

ولفت إلى أن “جدول أعمال وزارة الخارجية والمغتربين يحفل في الأشهر المقبلة بمناسبات عدة تتطلب حضورًا ومشاركة رفيعة المستوى، ومنها اجتماع اللجنة الوزارية العربية المنبثقة عن اجتماع عمان بشأن الحوار مع سوريا في منتصف شهر آب/ أغسطس المقبل”.

وجاء البيان رداً على أخبار تناقلتها بعض وسائل الإعلام اللبنانية مفادها عدم رغبة وزير الخارجية والمغتربين اللبناني عبد الله بو حبيب برئاسة الوفد الوزاري المؤلف للتباحث مع السلطات السورية حول معالجة أزمة النزوح، وما ربطته بعض التحليلات بتطورات وقرارات أجنبية صادرة حديثا تتعلق بهذا الملف، وغيره من الاستنتاجات في هذا الإطار.

وكان النائب الفرنسي في البرلمان الأوروبي تيري مارياني قد أعلن، الخميس الماضي، في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن “البرلمان الأوروبي صوت بأغلبية ساحقة على قرار يدعم إبقاء اللاجئين السوريين في لبنان”.

وأكد وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عصام شرف الدين، الخميس الماضي، أن ما كشفه النائب الفرنسي تيري مرياني عن قرار البرلمان الأوروبي الهادف لإبقاء النازحين السوريين في لبنان، يصوّر أن لبنان مستعمرة في الاتحاد الأوروبي، مشددًا على أن القرار تعسفي وجائر بحق لبنان ومرفوض رفضًا تاما.

لبنان: قرار البرلمان الأوروبي بإبقاء النازحين السوريين لدينا مرفوض

وأدان الوزير شرف الدين القرار “لأنه يمثل تدخلاً في شؤون دول مستقلة”، وطالب البرلمان الأوروبي بالاعتذار عنه، لافتًا إلى أن لبنان مُصر على المضي قدمًا في ملف عودة النازحين السوريين إلى بلادهم.

ويعاني لبنان من أزمة النزوح السوري منذ العام 2011، ويقدر الأمن العام اللبناني عدد السوريين المقيمين في لبنان بمليونين و80 ألف لاجئ، معظمهم لا يملكون أوراقاً نظامية، في حين تظهر بيانات المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين أن المسجلين لديها يبلغون 840 ألف لاجئ، ويوجد نحو 3100 مخيم منتشرة على الأراضي اللبنانية، ومعظمها في البقاع والشمال.