مصدر دبلوماسي سوداني: وفد الجيش يستأنف المفاوضات مع "الدعم السريع" في جدة

أكد مصدر دبلوماسي سوداني، اليوم الأحد، أن وفد الجيش السوداني عاد إلى مدينة جدة السعودية، بهدف استئناف المفاوضات مع قوات “الدعم السريع”.

ونقلت وكالة “الأناضول”، ظهر اليوم الأحد، عن مصدر دبلوماسي سوداني ـ فضَّل عدم ذكر اسمه ـ أن وفد الجيش السوداني عاد، مساء أمس السبت، إلى جدة السعودية لاستئناف المفاوضات مع قوات الدعم السريع.

مصدر دبلوماسي سوداني للأناضول: وفد الجيش السوداني عاد إلى مدينة #جدة السعودية، لاستئناف المفاوضات مع قوات “الدعم السريع”

https://t.co/213IQmRcdd pic.twitter.com/yyhJV7Yu9T — Anadolu العربية (@aa_arabic) July 16, 2023

ويشار إلى أن وفد الجيش السوداني قد علق مشاركته في المفاوضات التي أديرت في مدينة جدة، في أواخر شهر مايو/ أيار الماضي، احتجاجا على ما اعتبره “خروقات قوات الدعم السريع للهدنة”، وذلك رغم عدم صدور أي تعليق من جانب قوات الدعم السريع أو السلطات السعودية المستضيفة، آنذاك.

وفي السياق نفسه، أعلن قائد قوات الدعم السريع السودانية محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في وقت سابق، تشكيل لجنة للتواصل مع القوى السياسية والحركات المسلحة في السودان، للتشاور معهم بشأن أزمة البلاد المستمرة منذ 3 أشهر.

وجاء في بيان نشره دقلو عبر موقع “تويتر”، أنه “التزاماً بمبدأ الحوار كضرورة أساسية للتوصل لحل سياسي شامل، ونظراً إلى التطورات التي تشهدها البلاد بسبب الحرب، والتي يقتضي إنهاؤها إجراء مشاورات واسعة النطاق بُغية معالجة جذور الأزمة الوطنية المتراكمة، أصدر القرار الآتي: تشكيل لجنة اتصال مع القوى السياسية والمجتمعية وحركات الكفاح المسلح”. وأضاف:

“تمارس اللجنة المهام الآتية: عقد مشاورات واسعة بشأن الأزمة السودانية المستمرة والحرب الراهنة والسبيل الأمثل للوصول لحل شامل يعالج الأزمة من جذورها بمشاركة جميع القوى السياسية والشبابية والمجتمعية”.

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وتتواصل، منذ ثلاثة أشهر، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها بالعاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.

وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار، فيما نجحت محادثات برعاية مشتركة من الرياض وواشنطن بين ممثلي الجانبين في مدينة جدة السعودية في التوصل عدة مرات إلى وقف مؤقت لإطلاق النار لكن لم يتم التقيد به.

واتضحت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو للعلن بعد توقيع “الاتفاق الإطاري” المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.