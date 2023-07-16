السعودية واليابان توقعان 26 اتفاقية تعاون لتعزيز الشراكة… صور

أعلن وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، اليوم الأحد، عن توقيع 26 اتفاقية تعاون مع الجانب الياباني بهدف تعزيز الشراكة.

القاهرة – سبوتنيك. كشف وزير الاستثمار السعودي، على هامش اجتماع مع رئيس وزراء اليابان، فوميو كيشيدا، في جدة اليوم، عن “توقيع 26 اتفاقية تعاون بين المملكة واليابان، تهدف إلى تعزيز الشراكة مع اليابان”.

وأضاف أن “المملكة تحرص على توفير البيئة للمستثمرين اليابانيين”، لافتًا إلى أن اليابان ثالث أكبر شريك تجاري للمملكة.

من جانبه، أكد رئيس وزراء اليابان أن السعودية شريك استراتيجي مهم لليابان.

وتابع: “سنتعاون مع السعودية في مجال أشباه الموصلات، وسندعمها بالتكنولوجيا الحديثة للحصول على الطاقة النظيفة”.

من جهة أخرى، رحّب الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة السعودي، في تصريح صحافي لوكالة الأنباء السعودية “واس” بزيارة دولة رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، موضحاً أن المملكة واليابان شريكان استراتيجيان في مجال الطاقة.

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وأضاف أن “هذه الشراكة تعززت بشكلٍ كبير في إطار مستهدفات وبرامج رؤية المملكة 2030، وتوافق وجهات النظر بين البلدين حيال قضايا الطاقة المختلفة مثل: اتفاقهما على أهمية دعم استقرار وتوازن أسواق البترول العالمية، من خلال تشجيع الحوار والتعاون بين الدول المنتجة والمستهلكة، والحاجة لضمان أمن الإمدادات لجميع مصادر الطاقة في الأسواق العالمية؛ بما يخدم مصالح جميع الأطراف”.

وأكد وزير الطاقة السعودي أن العلاقة بين السعودية واليابان في مجال الطاقة “مستمرة منذ أكثر من نصف قرن؛ وتتميز بالرسوخ والموثوقية، والحرص من البلدين الصديقين على تنميتها وتنويعها بما يحقق مصالحهما المشتركة، ويدعم تنمية واستقرار قطاع الطاقة والاقتصاد على مستوى العالم”.