منتخب عربي وحيد يشارك في كأس العالم لكرة القدم للسيدات2023

تنطلق بطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات 2023، بعد أيام معدودة، وتشهد هذه النسخة مشاركة 32 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

وستقام البطولة خلال الفترة بين 20 يوليو/تموز و20 أغسطس/آب 2023، في أستراليا ونيوزيلندا، وسيكون منتخب المغرب، المنتخب العربي الوحيد المشارك في البطولة.

يستعد منتخب المغرب للظهور للمرة الأولى في تاريخه بكأس العالم للسيدات، إذ أصبح أول منتخب عربي يشارك في البطولة عن طريق التصفيات، بعدما وصل للمربع الذهبي بكأس أمم أفريقيا للسيدات 2022.

وأصبح المنتخب المغربي أول فريق عربي يضمن المشاركة في مسابقة دولية بعد أن حجز مكانا في يوليو 2022، من خلال الوصول إلى الدور نصف النهائي من كأس الأمم الأفريقية.

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وفي تلك البطولة القارية، تألق المنتخب المغربي بشكل مثير للإعجاب، حيث تمكن من التغلب على نيجيريا في الدور قبل النهائي والوصول إلى النهائي، لكنه خسر أمام جنوب أفريقيا بفارق هدفين، مما سمح له بالحصول على المركز الثاني.