الجيش الإسرائيلي: ليس هناك احتمالات لوقوع مواجهة قريبة مع "حزب الله"

ذكر قائد عسكري إسرائيلي بارز، اليوم الأحد، أنه لا توجد احتمالات آنية لوقوع مواجهة عسكرية مع “حزب الله” اللبناني.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، أن قائد القيادة الشمالية الإسرائيلية، الجنرال أوري غوردين، قد التقى برؤساء المجالس الشمالية، وأوضح خلال اللقاء أنه لا يوجد احتمال لوقوع صراع قريب مع حزب الله اللبناني.

פרסום ראשון | אלוף פיקוד צפון נפגש עם ראשי היישובים ברקע הפרובוקציות של חיזבאללה בגבול: “אין סבירות לעימות” לכל הפרטים >>> https://t.co/MWaPK2DdEj@rubih67 — כאן חדשות (@kann_news) July 16, 2023

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن الجنرال أوري غوردين، أن “هناك تقييما عسكريا للجيش الإسرائيلي يقضي بعدم وجود احتمالية آنية لوقوع صدام أو مواجهة مع حزب الله”.

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وتحتج إسرائيل على قيام “حزب الله” اللبناني بنصب خيمة على الحدود، منذ يونيو/ حزيران الماضي، وطالبت بإزالتها، فيما يقول لبنان إن الخيمة داخل الأراضي اللبنانية، مطالبًا إسرائيل بالانسحاب من الجزء اللبناني الذي تسيطر عليه من قرية الغجر.

وفي وقت سابق، قال الجيش الإسرائيلي إنه تعامل مع عناصر من “حزب الله” حاولوا استهداف السياج الحدودي بين البلدين. ونشر شريطا مصورا يظهر انفجار ما بدا أنها قنبلة، على مسافة قريبة جدا من 4 أشخاص على الحدود، ركضوا بعد ذلك داخل الأراضي اللبنانية.

ويوم الثلاثاء الماضي، قدم لبنان شكوى رسمية إلى الأمم المتحدة حول “تكريس الجانب الإسرائيلي احتلاله الكامل واستكمال ضم الجزء الشمالي اللبناني لبلدة الغجر الممتد على خراج بلدة الماري”، وفق بيان للخارجية اللبنانية، بعد أيام من إنشاء الجيش الإسرائيلي سياجًا شائكًا حول المنطقة، وصفه لبنان بأنه “خرق خطير ومحاولة ضم القرية” لإسرائيل.