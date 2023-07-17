روسيا تعد الغرب بمفاجآت في اجتماع مجلس الأمن بشأن أوكرانيا

صرّح النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أن موسكو تعدّ للغرب مفاجأةً في اجتماع مجلس الأمن على المستوى الوزاري، غدا الاثنين، بشأن أوكرانيا.

وكتب بوليانسكي في قناته على “تلغرام”: “غدًا، 17 يوليو (تموز)، الساعة 22:00 بتوقيت موسكو، سيستضيف مجلس الأمن الدولي مناقشة أخرى للأزمة الأوكرانية، بناء على طلب الرئاسة البريطانية للمجلس. لدينا ما نقوله، ستكون هناك مفاجآت، لا داعي للكشف عنها هنا الآن”.

وبحسب بوليانسكي، تخطط الدول الغربية لطرح “عرض صاخب” مناهض لروسيا ويتواصل في اليوم التالي في الجمعية العامة.

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