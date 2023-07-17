أردوغان يجري جولة خارجية إلى 3 دول خليجية

يقوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بجولة خليجية، في الفترة ما بين 17 إلى 20 يوليو/ تموز الجاري.

وأفادت وكالة “الأناضول” التركية بأن “الرئيس رجب طيب أردوغان يقوم بزيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر، بالإضافة إلى جمهورية شمال قبرص [غير المعترف بها دوليًا سوى من جانب تركيا]”.

وأشارت الوكالة إلى أنه “سيتم خلال اللقاءات التي سيعقدها في السعودية وقطر والإمارات استعراض العلاقات الثنائية بأبعادها كافة، بالإضافة إلى مناقشة الأعمال المزمع إجراؤها لتعزيز التعاون القائم في القطاعات المختلفة، لا سيما المشاريع الاقتصادية والاستثمارية”.

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وعقب لقاءاته في الدول الثلاث سيزور أردوغان في 20 يوليو/ تموز الجاري، جمهورية شمال قبرص، بمناسبة “عيد السلام والحرية”، وسيشارك هناك في حفل رسمي سيقام بهذه المناسبة، حسب الوكالة التركية.