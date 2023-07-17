مستشار وزير التموين: عدم تمديد صفقة الحبوب لن يؤثر على مصر

صرّح مستشار وزير التموين المصري، نعماني نصر نعماني، أن إن عدم تمديد صفقة الحبوب لن يؤثر على مصر، فالبلاد تنوع مصادر واردات القمح.

وقال نعماني لـ”سبوتنيك”: “لن تتأثر الدولة بعدم تمديد اتفاقية الحبوب، لأنها استلمت بالفعل آخر دفعتين من القمح الأوكراني، حجم الأولى 35 ألف طن، والثانية 110 آلاف طن”.

وأشار نعماني إلى أن سياسة مصر تتمثل في زيادة احتياطياتها من القمح من خلال تنويع مصادر القمح والإنتاج المحلي.

وأكد نعماني أن مصر تعد أكبر مستورد للقمح الروسي خاصة مع فوز موسكو بجميع المناقصات التي طُرحت من خلال البنك الدولي، ما يجعلها تستحوذ على أكبر كمية تم تصديرها.

وأضاف: “الجانب الروسي يتعاون بشكل كامل مع مصر في مجال الصادرات، ويقوم بدوره في حل كافة المشاكل التي تنشأ سواء كان التمويل أو التصدير”.

تركيا تعرب عن أملها في تمديد صفقة الحبوب

وبحسب تصريح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في 21 يونيو/ حزيران الماضي، فإنه لا توجد شروط مسبقة لتمديد صفقة الحبوب، إذ لا يتم الوفاء بالالتزامات تجاه روسيا.

يذكر أن مبادرة “البحر الأسود”، التي تم التوقيع عليها، في 22 يوليو/تموز 2022، من قبل ممثلي روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تتضمن تصدير الحبوب والأغذية الأوكرانية، وكذلك الأسمدة عبر البحر الأسود من 3 موانئ، بما في ذلك أوديسا، على أن يتولى مركز التنسيق المشترك في إسطنبول، تنسيق حركة السفن.

كما ينص الجزء الثاني “مذكرة روسيا – الأمم المتحدة”، المصممة لمدة 3 سنوات، على إلغاء حظر الصادرات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة، وإعادة ربط البنك الزراعي الروسي بنظام “سويفت” العالمي، واستئناف توريد الآلات الزراعية، وقطع الغيار والخدمة، وترميم خط أنابيب الأمونيا “توغلياتي أوديسا” وعدد من الإجراءات الأخرى.