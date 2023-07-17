مسؤول إعلامي يمني لـ"سبوتنيك": محاولة اغتيال سيمونيان دليل على فشل الغرب إعلاميا

أكد نائب وزير الإعلام في حكومة “الإنقاذ الوطني” المشكلة من جماعة “أنصار الله” في صنعاء فهمي اليوسفي، اليوم الأحد، أن محاولة اغتيال رئيسة تحرير وكالة “سبوتنيك” وقناة “روسيا اليوم” مارغريتا سيمونيان، دليل على الفشل في مواجهة وسائل الإعلام الروسية.

القاهرة – سبوتنيك. وقال اليوسفي في تصريح لوكالة “سبوتنيك”: “نحن نعتبر إقدام الغرب على شن هذه الحملة ضد وسائل الإعلام الروسية دليلاً على أنهم عجزوا في الميدان، ودليلاً على أن الإعلام الروسي استطاع إيصال الحقيقة إلى الرأي العام الدولي بمجريات الأحداث التي تشهدها الحرب الروسية الأوكرانية، كما أنه يدل على فشل المنظومة الإعلامية لدول الناتو”.

وأضاف: “النجاح الكبير الذي حققته وسائل الإعلام الروسية في تغطية الأحداث وضخها أولاً بأول للرأي العام، جعل الغرب يحاول اغتيال رئيسة تحرير وكالة سبوتنيك وقناة روسيا اليوم، وهذا دليل على فشل الغرب إعلامياً وإخفاقه في الحرب التي دفعوا بأوكرانيا لمواجهة روسيا”.

واعتبر نائب وزير الإعلام في حكومة “الإنقاذ”، “محاولة اغتيال رئيسة تحرير وكالة سبوتنيك وقناة روسيا اليوم، انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية التي تحرم استهداف الإعلام والإعلاميين، ودليلاً على عدم احترامها”.

وقال: “الغرب يتغنى بالحريات الإعلامية والفضاء الحر، ولكن أثبت الواقع وبرهنت الوقائع بأنه يستخدم تلك الشعارات فقط للترويج لذاته أمام الرأي العام الدولي، ولو كان يحترم القانون الدولي والإعلام لما قام بمحاولة اغتيال رئيسة تحرير سبوتنيك وروسيا اليوم”.

وتابع: “فشلت الماكينات الإعلامية للغرب في تحقيق أهدافها بتشويه الحقيقة أمام الرأي العام الدولي، وهذا نعتبره انتصاراً حقيقياً لروسيا سواء من حيث الجانب الإعلامي والسياسي والعسكري”.

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ورأى أن “الناتو أخفق في تحقيق الأهداف التي كان يسعى إلى تحقيقها من خلال الحرب، ويريد أن يضلل على الرأي العام بمكيناته الإعلامية التي ترقع البالي بأبلى واعتمد عليها خلال الفترات الماضية في تحقيق بعض الأهداف”.

واختتم نائب وزير الإعلام في حكومة “الإنقاذ”، بالقول: “ماكينات الغرب فشلت في استهداف الماكينات الروسية وتحديداً روسيا اليوم وهذا الموقف يؤكد أن الإعلام الروسي اليوم لا يزال قوياً وعجز الناتو عن مواجهتها، هذه وجهة نظري مع أني متعاطف مع الجانب الروسي على اعتبار أن من يعادي روسيا، اليوم، في أوكرانيا، هم الغرب برمته”.

واتهمت موسكو، أمس، نظام كييف بالتدبير لمحاولة اغتيال رئيسة تحرير وكالة “سبوتنيك” وقناة “آر تي”، مارغريتا سيمونيان، والصحفية البارزة كسينيا سوبتشاك، لافتة إلى أن تلك المحاولة لن تقابل برد فعل دولي يدينها.