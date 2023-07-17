فرق الإطفاء تواصل أعمال إخماد الحريق الهائل في هاتاي التركية على حدود سوريا

تواصل فرق الإطفاء التركية أعمال إخماد الحريق الضخم الذي اندلع الأحد، في مقاطعة بلن التابعة لولاية هاتاي المحاذية للحدود مع سوريا.
أنطاكيا – سبوتنيك. وقالت مصادر محلية لوكالة “سبوتنيك”، “إن الحريق الذي اندلع في غابة بمقاطعة بلن التابعة لمدينة إسكندرون بولاية هاتاي ظهر اليوم، لا يزال مستمرا وفرق الإطفاء تواصل جهودها لإخماده”.
وأفادت المصادر بأن “الحريق ناتج عن عملية تخريب، والشرطة تبحث عن أربعة أشخاص يشتبه في تورطهم بإضرام النار بأربع نقاط مختلفة بالغابة”.
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من جهته، قال وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، في تغريدة على “تويتر” إنه “تم إجلاء سكان المنطقة، كإجراء احترازي”.
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