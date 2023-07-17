القوات الأوكرانية تقصف جمهورية دونيتسك 48 مرة خلال الساعات الـ24 الماضية

أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الاثنين، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 48 مرة خلال الساعات الـ24 الماضية، وأطلقت ما مجموعه 288 مقذوفا من عيارات مختلفة.

وقال المكتب في بيان: “خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، أبلغت البعثة عن 48 حالة إطلاق نار من قبل القوات الأوكرانية”.

وأضاف: “في اتجاه دونيتسك، أطلق العدو 29 قذيفة من عيار 155 و 152 ملم، في جورلوفسكي – 17 قذيفة من عيار 152 ملم، على ياسينوفاتسكي – قذيفتان من مدفعية 155 و152 ملم”.

يشار إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت في المجموع 288 وحدة من الذخيرة المختلفة.

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تعرضت سبع مناطق في جمهورية دونيتسك للقصف، جورلوفكا، جولموفسكي، زايتسيفو، منطقة ياسينوفاتسكي، دونيتسك، ميكيفكا، لوغانسك.