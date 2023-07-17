وزير الخارجية البرازيلي: بوتين ولولا دا سيلفا قد يلتقيان خلال قمة بريكس في جنوب أفريقيا

قال وزير الخارجية البرازيلي، مورا فييرا، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، قد يلتقيان خلال قمة مجموعة “بريكس” المقرر عقدها في جنوب أفريقيا.

مونتيفيديو – سبوتنيك. وقال فييرا في تصريح لـ”سبوتنيك”، تعليقا على خطط الرئيس البرازيلي للقاء بوتين: “تعتبر قمة بريكس في جنوب أفريقيا أقرب فرصة للقاء. منذ انتخاب الرئيس لولا تواصل الزعيمان مرتين، واستقبل الرئيس بوتين في موسكو المبعوث الخاص سيلسو أموريما، لمناقشة النزاع في أوكرانيا وآفاق السلام”.

وأشار فييرا إلى أنه التقى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ثلاث مرات خلال الأشهر الستة الأولى من إدارة الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، موضحا أن الحوار الثنائي والمفاوضات الجارية بين البرازيل وروسيا لتحقيق السلام في أوكرانيا جرت على عدة مستويات.

لولا دا سيلفا يدعو لتكثيف الجهود الدبلوماسية لحل النزاعات في أوكرانيا وفلسطين واليمن