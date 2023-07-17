رئيس جمهورية القرم الروسية: توقف حركة المرور على جسر شبه الجزيرة نتيجة حالة طارئة

أعلن رئيس جمهورية شبه جزيرة القرم الروسية، سيرغي أكسينوف، توقف حركة المرور على جسر القرم نتيجة حالة طارئة وقعت من ناحية إقليم كراسنودار.

موسكو – سبوتنيك. وقال أكسينوف عبر حسابه على تطبيق “تلغرام”، “توقفت حركة المرور على جسر القرم. وقعت حالة طارئة في المنطقة 145 من ناحية إقليم كراسنودار. وكالات إنفاذ القانون والجهات ذات الصلة تقوم بعملها”. العملية العسكرية الروسية الخاصة الدفاع الروسية: تدمير 7 طائرات دون طيار وقاربين مسيرين خلال هجوم على سيفاستوبول وأضاف: “تحدثت مع وزير النقل الروسي فيتالي غيناديفيتش سافيليف، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة النظام، ونتواصل مع الزملاء من إقليم كراسنودار”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي