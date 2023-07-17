الدفاع: القوات الروسية تدمر مجموعات مشاة للعدو كانت تحاول الهجوم في اتجاه زابوروجيه

دمرت مجموعة القوات الروسية “فوستوك” (الشرق)، جميع مجموعات المشاة الأوكرانية التي كانت تحاول الهجوم في اتجاه زابوروجيه، حسبما قال متحدث باسم وزارة الدفاع الروسية لوكالة “سبوتنيك”، اليوم الاثنين.

وقال المتحدث، “في اتجاه زابوروجيه، قام العدو بمحاولات لمهاجمة مواقعنا بمجموعات صغيرة من المشاة.. تم تدمير كل المجموعات”.

وأضاف المتحدث أنه “في اتجاه جنوب دونيتسك، كانت مجموعة قوات “فوستوك” تهاجم بشكل منهجي القوات الأوكرانية، ودمرت شاحنة صغيرة تقل قوميين متطرفين وطاقم مدافع هاون”.

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وكشف الاستطلاع الجوي الروسي لوكالة “سبوتنيك”، عن تجمع للقوميين المتطرفين في منطقة نوفوداريفكا، التي دمرت بعد ذلك بنيران المدفعية.