حاكم إقليم كراسنودار يدعو المواطنين لعدم استخدام جسر القرم بعد توقف حركة المرور عليه

دعا حاكم إقليم كراسنودار الروسي، فينيامين كوندراتييف، المواطنين إلى عدم استخدام جسر القرم واستخدام طرق بديلة عبر المناطق الروسية الجديدة.

موسكو – سبوتنيك. وقال كوندراتييف في بيان نشره عبر حسابه على تطبيق “تلغرام”: “فيما يتعلق بالوضع الراهن، أطلب من مواطني وضيوف إقليم كراسنودار عدم التخطيط للسفر عبر جسر القرم. إذا كانت الرحلة ضرورية، فاسلكوا طريقا بديلا عبر المناطق الروسية الجديدة”.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن رئيس جمهورية شبه جزيرة القرم الروسية، سيرغي أكسينوف، توقف حركة المرور على جسر القرم نتيجة حالة طارئة وقعت من ناحية إقليم كراسنودار.

العملية العسكرية الروسية الخاصة رئيس جمهورية القرم الروسية: توقف حركة المرور على جسر شبه الجزيرة نتيجة حالة طارئة

وقال أكسينوف عبر حسابه على تطبيق “تلغرام”: “توقفت حركة المرور على جسر القرم. وقعت حالة طارئة في المنطقة 145 من ناحية إقليم كراسنودار. وكالات إنفاذ القانون والجهات ذات الصلة تقوم بعملها”.