السلطات المحلية في شبه جزيرة القرم تؤكد امتلاكها ما يكفي من المواد غذائية والوقود

أعلنت القائم بأعمال وزير السياسة الصناعية في جمهورية القرم الروسية، إيلينا إليكشيان، أن شبه جزيرة القرم لديها ما يكفيها من مواد غذائية ووقود وسلع صناعية، إلى جانب ما يوجد في المستودعات.

موسكو – سبوتنيك. وقالت إليكشيان للصحفيين، بعد إعلان توقف حركة المرور على جسر القرم نتيجة حالة طارئة: “شبه جزيرة القرم لديها ما يكفي من الوقود، والمواد الغذائية والسلع الصناعية. وتحتوي المستودعات المحلية على جميع الإمدادات الضرورية”.

من جانبه، دعا حاكم إقليم كراسنودار الروسي، فينيامين كوندراتييف، المواطنين إلى عدم استخدام جسر القرم واستخدام طرق بديلة عبر المناطق الروسية الجديدة.

وقال كوندراتييف في بيان نشره عبر حسابه على تطبيق “تلغرام”: “فيما يتعلق بالوضع الراهن، أطلب من مواطني وضيوف إقليم كراسنودار عدم التخطيط للسفر عبر جسر القرم. إذا كانت الرحلة ضرورية، فاسلكوا طريقا بديلا عبر المناطق الروسية الجديدة”.

العملية العسكرية الروسية الخاصة رئيس جمهورية القرم الروسية: توقف حركة المرور على جسر شبه الجزيرة نتيجة حالة طارئة

وفي وقت سابق اليوم، أعلن رئيس جمهورية شبه جزيرة القرم الروسية، سيرغي أكسينوف، توقف حركة المرور على جسر القرم نتيجة حالة طارئة وقعت من ناحية إقليم كراسنودار.