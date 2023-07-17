وزارة النقل الروسية: تضرر الطريق الممتد على جسر القرم من ناحية شبه الجزيرة

أعلنت وزارة النقل الروسية، اليوم الاثنين، تضرر الطريق الممتد على جسر القرم من ناحية شبه جزيرة القرم.
موسكو – سبوتنيك. وقالت وزارة النقل الروسية في بيان عبر حسابها على تطبيق “تلغرام”: “هناك أضرار لحقت بالطريق الممتد على جسر القرم من ناحية شبه جزيرة القرم”.
ونفت الوزارة ما أُثير من معلومات على وسائل الإعلام بشأن تضرر أعمدة الجسر.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رئيس جمهورية القرم الروسية: توقف حركة المرور على جسر شبه الجزيرة نتيجة حالة طارئة
01:50 GMT
وفي وقت سابق اليوم، أعلن رئيس جمهورية شبه جزيرة القرم الروسية، سيرغي أكسينوف، توقف حركة المرور على جسر القرم نتيجة حالة طارئة وقعت من ناحية إقليم كراسنودار.
وقال أكسينوف عبر حسابه على تطبيق “تلغرام”: “توقفت حركة المرور على جسر القرم. وقعت حالة طارئة في المنطقة 145 من ناحية إقليم كراسنودار. وكالات إنفاذ القانون والجهات ذات الصلة تقوم بعملها”.
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