إصابة طفل خلال الحادثة التي وقعت على جسر القرم

أعلن مقر قيادة العمليات في إقليم كراسنودار الروسي، اليوم الاثنين، إصابة طفل جراء الحالة الطارئة التي وقعت على جسر القرم، موضحا أن حالته متوسطة.

وقال مقر قيادة العمليات في إقليم كراسنودار في بيان: “وفقا لوزارة الصحة في إقليم كراسنودار، أٌصيب طفل خلال الحالة الطارئة التي وقعت على جسر القرم. التشخيص الأولي يشير إلى إصابته في الرأس وحالته متوسطة الخطورة”.

وأضاف البيان: “في الوقت الحالي يستعد أطباء المنطقة لتقديم المساعدة اللازمة ويستعد الإسعاف الجوي لنقل الطفل إلى المستشفى الإقليمي”.

وأعلنت وزارة النقل الروسية، صباح اليوم الاثنين، تضرر الطريق الممتد على جسر القرم من ناحية شبه جزيرة القرم.

وقالت وزارة النقل الروسية في بيان عبر حسابها على تطبيق “تلغرام”: “هناك أضرار لحقت بالطريق الممتد على جسر القرم من ناحية شبه جزيرة القرم”.