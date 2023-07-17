سلطات بيلغورود: مقتل شخصين وإصابة طفلة جراء حادث طارئ وقع على جسر القرم

أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم الاثنين، إصابة طفلة ومقتل والديها جراء الحالة الطارئة التي وقعت على جسر القرم.

وقال غلادكوف عبر حسابه على تطبيق “تلغرام”: “تلقينا صباح اليوم أنباء حول حالة طارئة وقعت على جسر القرم. شاهدنا معكم جميعا مقطع فيديو على الإنترنت لسيارة متضررة بأرقام تابعة لمقاطعة بيلغورود”.

وأضاف: “المعلومات المتوفرة في الوقت الحالي هي، أن فتاة أُصيبت بجروح متوسطة، وهي بالفعل تحت إشراف الأطباء سننقلها إلى بيلغورود على الفور عندما يسمح الأطباء بذلك”.

العملية العسكرية الروسية الخاصة إصابة طفل خلال الحادثة التي وقعت على جسر القرم

وأوضح غلادكوف أن والدي الفتاة توفيا في الحادث، وأنه أصدر تعليماته لرئيس منطقة نوفوسكولسكي، أندريه غريدنيف، للاتصال بأقارب الضحيتين، مؤكدا أن السلطات مستعدة لتقديم كل المساعدة اللازمة.

من جانبه، أكد مقر قيادة العمليات في إقليم كراسنودار نقلا عن وزارة الصحة في الإقليم، مقتل شخصين، وإصابة طفلة نتيجة الحالة الطارئة التي وقعت على جسر القرم.

وكانت السلطات الروسية أعلنت تعليق حركة المرور على جسر القرم بسبب حالة طارئة وقعت على الجسر.

وأعلنت وزارة النقل الروسية، في وقت سابق اليوم، تضرر الطريق على جسر القرم من ناحية شبه جزيرة القرم.

وقالت النقل الروسية في بيان عبر حسابها على تطبيق “تلغرام”: “هناك أضرار لحقت بالطريق الممتد على جسر القرم من ناحية شبه جزيرة القرم”.