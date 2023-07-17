إعلام: كوهين يلتقي في كيينا مع مسؤول كبير من دولة إسلامية ليس لها علاقات مع إسرائيل

التقى وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، أمس الأحد، في كينيا بمسؤول كبير من دولة إسلامية لا تقيم علاقات مع تل أبيب، وكان شرط عقد الاجتماع هو عدم نشر اسم البلد، وفق صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية.

وقالت الصحيفة “عُقد الاجتماع خلال زيارة رسمية للوزير كوهين إلى العاصمة الكينية نيروبي، على خلفية الاجتماع نصف السنوي لمنظمة الاتحاد الأفريقي”. من بين أمور أخرى، التقى كوهين بوزير الخارجية الكيني ألفريد موتوا وقادة أفارقة آخرين. دبلوماسي عربي: وفد إسرائيل المطرود من قمة الاتحاد الأفريقي لا يحق له الحضور وذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن “اتصالات التطبيع تجري مع عدة دول أفريقية منها النيجر ومالي وموريتانيا”، بحسب المصدر ذاته. يشار إلى أن إسرائيل، مُنحت في يوليو/حزيران 2021 صفة دولة مراقب في الاتحاد الأفريقي (تضم 55 دولة). وأثارت الخطوة انتقادات دول أفريقية، على رأسها الجزائر وجنوب أفريقيا، وبحسب الصحيفة “تقيم إسرائيل علاقات مع 46 دولة في أفريقيا، يوجد في إطارها علاقات تعاون عديدة ومتنوعة في مجالات التنمية والتجارة والمساعدات”.

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