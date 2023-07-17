تبون يصل إلى بكين بدعوة من الرئيس الصيني… صور

وصل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، إلى بكين في زيارة دولة تستمر يومين بدعوة من نظيره الصيني شي جين بينغ.

ونشرت رئاسة الجمهورية الجزائرية مشاهد للحظة وصول الرئيس الجزائري واستقباله في العاصمة الصينية بكين. ونشرت الرئاسة الجزائرية بيانا جاء فيه: “وصل رئيس الجمهورية، على متن الطائرة الرئاسية في هذه اللحظات، إلى بكين عاصمة الصين الشعبية”. وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية، تهدف الزيارة إلى تقوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتعزيز العلاقات المتينة بين البلدين.

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