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الأسد ينهي الاحتفاظ والاستدعاء للأفراد الاحتياطيين

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الاثنين، أمراً إدارياً يقضي بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين بدءا من تاريخ 1-9-2023.

ووفقا للأمر الإداري، فإنه يتم إنهاء “الاحتفاظ والاستدعاء” لكل من صف الضباط والأفراد الاحتياطيين، المحتفظ بهم والمدعوين الملتحقين، الذين بلغت خدمتهم الاحتياطية الفعلية 6 سنوات ونصف فأكثر حتى تاريخ 31/7/2023 ضمنا.
وفي وقت سابق من شهر أغسطس/ آب 2022، أصدر الرئيس السوري بشار الأسد أمرا إداريا بشأن الخدمة العسكرية في القوات المسلحة السورية.وذلك وفقا لما يلي:
1ـ ينهى الاحتفاظ والاستدعاء للضباط وطلاب الضباط الاحتياطيين اعتباراً من تاريخ 2022/10/1
أـ الضباط المجندون المحتفظ بهم.
ب ـ الطلاب الضباط المجندون المحتفظ بهم من كافة الاختصاصات.
ج ـ الضباط والطلاب الضباط الاحتياطيون (المدعوون الملتحقون) لكل من بلغت خدمته الاحتياطية الفعلية سنة فأكثر حتى تاريخ 2022/8/31م ضمنا.
2ـ يسرح الضباط والطلاب الضباط المجندون الملتحقون بالخدمة الإلزامية اعتبارا من تاريخ انتهاء خدمتهم الإلزامية وفق القوانين والأنظمة.
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3ـ ينهى الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين اعتباراً من تاريخ 2022/10/1م، وفقاً لما يلي:
أـ صف الضباط والأفراد الاحتياطيون (المحتفظ بهم، والمدعوون الملتحقون) لكل من بلغت خدمته الاحتياطية الفعلية ست سنوات ونصف فأكثر حتى تاريخ 2022/8/31م ضمنا.
ب- صف الضباط والأفراد الاحتياطيون (المحتفظ بهم، والمدعوون الملتحقون) من مواليد عام 1983م لكل من بلغت خدمته الاحتياطية الفعلية سنتين فأكثر حتى تاريخ 2022/8/31م، والتسريح لاحقاً لمن يتم السنتين خدمة احتياطية فعلية لهذه المواليد.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

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