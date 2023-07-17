مجلس الأمن الروسي معلقا على هجوم القرم: الإرهابيون يفهمون لغة القوة فقط ويجب القضاء عليهم

علق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، على الهجوم الإرهابي الأخير على جسر القرم الذي نفذه نظام كييف.

واعتبر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، عبر حسابه على منصة “تلغرام” أن “التجربة العالمية والخاصة، تظهر استحالة محاربة الإرهابيين بالعقوبات الدولية أو الترهيب أو التحذير، فهم يفهمون لغة القوة فقط”.

وتابع ميدفيديف بالقول إنه “يجب تفجير منازل الإرهابيين، والقضاء على شركائهم”؛ ورأى أن الأهم من ذلك هو القضاء على القيادة العليا للجماعات الإرهابية.

العملية العسكرية الروسية الخاصة الخارجية الروسية: الهجوم على جسر القرم نفذه نظام كييف الإرهابي

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن الهجوم الأخير على جسر القرم نفذه نظام كييف الإرهابي.

وأشارت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الهجوم على جسر القرم نفذه نظام كييف، وأن قرار الهجوم اتخذ من قبل مسؤولين وعسكريين أوكرانيين، بمشاركة الاستخبارات الأمريكية والبريطانية.