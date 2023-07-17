لتجنب وقوع الكارثة… إنقاذ ناقلة "صافر" مع مليون برميل من النفط قبالة سواحل اليمن

وأعلن وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، أمس الأحد، “وصول السفينة البديلة لناقلة النفط المتهالكة “صافر” إلى محافظة الحديدة غربي اليمن، تمهيدًا لنقل حمولتها من الخام إليها، لتفادي كارثة بيئية في البحر الأحمر”.

وقال ابن مبارك عبر حسابه على “تويتر”، إن “السفينة البديلة (نوتيكا) والتي تحمل اسم اليمن وصلت إلى الحديدة استعدادًا لتفريغ أكثر من مليون برميل من النفط الخام من الخزان المتهالك (صافر)”.

وأضاف أن “ذلك يأتي بعد سنوات من تعنت “أنصار الله” ورفضهم للحلول الأقل كلفة لخزان صافر، وبفضل جهود الحكومة اليمنية وتبرعات الشركاء الدوليين”.

تشاهدون في معرض ألبوم “سبوتنيك”، جانبًا من رسو ناقلة النفط المتهالكة “صافر” في ميناء الحديدة اليمني.