أردوغان يبدي انفتاحه للقاء نظيره السوري بشار الأسد

أبدى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، انفتاحه للقاء نظيره السوري، الرئيس بشار الأسد.

وقال الرئيس التركي في تصريح قبيل جولته الخليجية: “أنا منفتح للقاء مع الأسد، وإن موقف سوريا حيال تركيا مهم”.

وتابع: “الأسد يطالب بخروج القوات التركية من شمالي سوريا، وخروج تركيا من شمالي سوريا غير ممكن لأننا نحارب الإرهاب هناك”.

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يذكر أن العاصمة الكازاخستانية استضافت، يومي 20 و21 يونيو/ حزيران الماضي، الجولة العشرين من محادثات “أستانا” بشأن التسوية السورية، بمشاركة ممثلين عن روسيا وتركيا وإيران والحكومة السورية والمعارضة، وكذلك المبعوث الخاص للأمم المتحدة، غير بيدرسن، كما تضمن جدول الأعمال مناقشة قضايا مكافحة الإرهاب والوضع الإنساني ومشكلة عودة اللاجئين.