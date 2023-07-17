"صفقة الحبوب"… بيانات وأرقام

مبادرة حبوب البحر الأسود، اتفاقية دولية كانت موقعة بين روسيا وأوكرانيا بوساطة تركيا والأمم المتحدة العام الماضي، سهّلت إنشاء ممر آمن للحبوب الأوكرانية عبر المناطق البحرية التي تسيطر عليها البحرية الروسية وسط العملية العسكرية الخاصة، التي أعلنتها موسكو في عام 2022.
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، “انتهاء صفقة الحبوب”.
وتابع:
“في الواقع، لم تعد اتفاقيات البحر الأسود سارية المفعول اليوم. وكما قال الرئيس الروسي سابقًا، فإن الموعد النهائي هو 17 يوليو (تموز). لسوء الحظ، لم يتم تنفيذ الجزء المتعلق بروسيا من اتفاقيات البحر الأسود هذه حتى الآن. لذلك، تم إنهاؤها (صفقة الحبوب)”.
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تحقق من مخطط المعلومات البياني الذي أعده فريق “سبوتنيك”، لمعرفة المراحل المختلفة التي مرت بها صفقة الحبوب لتمديدها والوجهات والحجم الإجمالي للحبوب والأغذية المصدرة.
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