بيانات موقع للأقمار الصناعية يكشف عملية تصوير جسر القرم قبل أيام من الهجوم

كشفت بيانات الشركة الفضائية التجارية الأمريكية عن قيامها بتصوير جسر القرم، مرتين خلال الشهر الماضي، بما في ذلك الأسبوع الماضي.

وظهرت على موقع شركة “Maxar” الفضائية التجارية الأمريكية WorldView-2 خريطة للمنطقة وفيها الصور نفسها مؤرخة في 20 يونيو/ حزيران الماضي، و12 يوليو/ تموز الجاري.

وفي وقت سابق، صرحت الولايات المتحدة وأوكرانيا، مرارًا وتكرارًا، أنهما تتعاونان في توفير البيانات من الأقمار الصناعية الأمريكية لاحتياجات القوات المسلحة الأوكرانية.

وأدرجت واشنطن أيضًا هذه الخدمات في حزمة المساعدات العسكرية الأخيرة لنظام كييف.

العملية العسكرية الروسية الخاصة رئيس جمهورية القرم الروسية: توقف حركة المرور على جسر شبه الجزيرة نتيجة حالة طارئة

أفادت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب بأن جسر القرم تعرض لهجوم باستخدام زورقين مسيرين أوكرانيين، صباح اليوم الاثنين.

وقالت اللجنة إن “الهجوم وقع في الساعة 03:05 صباحا، هاجم زورقان مسيران أوكرانيان جسر القرم. ونتيجة للعمل الإرهابي، تضرر الطريق في جسر القرم”.

وأضافت أنه “نتيجة للعمل الإرهابي الذي نفذته الأجهزة المختصة الأوكرانية، قتل مدنيان وأصيب طفل”.