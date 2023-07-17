وكالة: شرطة الآداب لن تعود إلى شوارع إيران تحت أي ظرف من الظروف

نفت وسائل إعلام إيرانية عودة شرطة الآداب إلى الشوارع مرة أخرى.

ونقلت وكالة “تسنيم” عن مصادر في قيادة الأمن، قولها إن “شرطة الآداب لن تعود إلى الشوارع تحت أي ظرف من الظروف، ولن تظهر في الشوارع أي سيارة مكتوب عليها شرطة الآداب”.

وأضافت المصادر أن “سيارات الشرطة والدوريات الراجلة التي شاهدها الجميع في الشارع هي للتذكير اللفظي برعاية الحجاب”.

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وأعلن المتحدث باسم الشرطة الإيرانية، سعيد منتظر المهدي، أمس الأحد، عن تسيير دوريات في جميع أنحاء البلاد للتعامل مع المخلّين بالعفة والحجاب.

وقال المهدي في بيان، إنه “تم نشر دوريات للسيارات الشرطية في جميع أنحاء البلاد للقيام بمهام متعددة، وخاصة التعامل مع أولئك الذين لا يزالون يصرون على كسر القواعد الاجتماعية ويخلّون بالعفة والحجاب”.

وأضاف أن ذلك يأتي استجابة للمطالب الشعبية لمختلف الفئات والطبقات الاجتماعية، وكذلك تأكيد رئاسة الجمهورية والقضاء في إطار تنفيذ القانون على نشر الأمن العام وتعزيز الأساس الأسري.

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وتابع: “سيتم تحذير المخل بالعفة العامة والحجاب، وفي حال تكرار المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإرسال اسمه للقضاء لإصدار الأحكام ضده”.

وشهدت إيران نهاية العام الماضي، احتجاجات في عدة مدن، عقب وفاة فتاة تدعى مهسا أميني، داخل مقر للشرطة، بعد توقيفها بدعوى “ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم” من قبل شرطة الأخلاق في البلاد، في 16سبتمبر/ أيلول العام الماضي.