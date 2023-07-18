رأس حربي صاروخي ينطلق من "لانتسيت" الروسية ويخترق مدرعة أوكرانية… فيديو

تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي في روسيا، مشهدا مثيرا لقيام مسيرة “لانتسيت” الروسية بإطلاق رأس صاروخي حربي عند اقترابها من مدرعة أوكرانية.

وتظهر المشاهد لحظة اقتراب مسيّرة “لانتسيت” الروسية من المدرعة الأوكرانية، إذ انطلق منها رأس حربي صاروخي بسرعة كبيرة جدا.

ويلاحظ في المشهد قيام الرأس الحربي باختراق المدرعة الأوكرانية وخروج الدخان من الطرف الآخر المعاكس لمكان تلقي الصدمة، في مؤشر على اختراق المقذوف جسم المدرعة وخروجه من الطرف الآخر.

تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.

وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.

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