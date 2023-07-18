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لص يعثر على طفل داخل سيارة سرقها… فيديو

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
في مشهد مثير وثقته كاميرات المراقبة في أحد شوارع مدينة دورتشستر في ولاية ماساتشوستس الأمريكية، أقدم لص على ترك طفل رضيع على جانب الطريق، حيث عثر على الصغير داخل شاحنة سرقها.

وقالت السلطات إن رضيعًا كان داخل شاحنة مسروقة في بوسطن، وتم تركه في زاوية شارع والتخلي عنه.
وقالت الشرطة إن المشتبه به شوهد وهو يرتدي قميصًا وبنطالًا رمادي اللون أثناء ركوبه دراجة، قبل أن يقرر التخلي عن الدراجة وسرقة الشاحنة، حوالي الساعة 3 مساءً.
وقال خوسيه كروز، يعيش قرب المنطقة، إن “عمليات السطو وسرقة السيارات أصبحت مشكلة كبيرة في الحي”.
وقال جيران آخرون: “على الرغم من لم شمل هذا الطفل بأسرته، كان من الممكن أن تكون النتيجة أسوأ بكثير”.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

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