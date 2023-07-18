ضابط في البحرية الأمريكية: بايدن يؤخر الهزيمة الحتمية لكييف بقرار يقتل آلاف المدنيين

صرح المحلل الجيوسياسي والجندي السابق في مشاة البحرية الأمريكية، بريان بيرليتيك، إن قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن، إمداد قوات كييف بالقنابل العنقودية، يشير إلى عدم استعداده للاعتراف بهزيمة كييف في ساحة المعركة.

وقال: “من أجل جائزة حماية غرور وفخر واشنطن وتأخير الهزيمة الحتمية لأتباعها في كييف، ستتحول أوكرانيا إلى فيتنام أو لاوس أو كمبوديا أو العراق، دولة مليئة بالذخائر العنقودية”.

ووفق له، في مقال كتبه لصحيفة “غلوبال تايمز”، اتخذ الأمريكيون هذه الخطوة بسبب عدم القدرة على إنتاج قذائف مدفعية في الوقت المناسب لاحتياجات الجيش الأوكراني.

وقال بيرليتيك إن “استخدام القنابل العنقودية في الوقت نفسه سيؤدي إلى مقتل آلاف المدنيين الأوكرانيين حتى بعد وقف الأعمال العدائية”.

شويغو يعلن حيازة روسيا لذخائر عنقودية أشد فتكا من الأمريكية المسلمة لأوكرانيا

وأضاف: “وبالتالي، فإن إرسال هذه الأسلحة لن يجعل القوات المسلحة الأوكرانية أو الولايات المتحدة نفسها أقوى عسكريًا ولن يساعد البيت الأبيض في تحقيق أهدافه في أوكرانيا”.

وصرح وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، يوم الثلاثاء الماضي، بأنه في حال سلمت الولايات المتحدة الأمريكية ذخائر عنقودية إلى كييف فستضطر القوات المسلحة الروسية إلى استخدام وسائل مماثلة ضد الجيش الأوكراني، ردًا على ذلك.

وقال شويغو للصحفيين: “إذا زودت الولايات المتحدة أوكرانيا بذخائر عنقودية، فستضطر القوات المسلحة الروسية إلى استخدام أسلحة مماثلة ضد القوات المسلحة الأوكرانية، كرد فعل”.

ولفت شويغو إلى تفوق الذخائر العنقودية الروسية على نظيراتها الأمريكية.

أقر أيضا: ضابط أمريكي يكشف معلومات عن احتمال مواجهة عسكرية بين “الناتو” وروسيا

أقرا أيضا: ممثلة أمريكية تفجر فضيحة على الهواء حول أوكرانيا… فيديو

شاهد أيضا: مجموعة أوكرانية “تخطئ التقدير” وتقع في شرك القوات الروسية… فيديو