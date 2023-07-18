بوتين يتعهد بالرد على الهجوم الإرهابي على جسر القرم

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أن روسيا سترد بالطبع على الهجوم الإرهابي على جسر القرم، وأن وزارة الدفاع الروسية تقوم بإعداد المقترحات المناسبة.

وقال بوتين، خلال اجتماع حول الوضع على جسر القرم: “الرد من روسيا سيكون بالطبع، ووزارة الدفاع تعد المقترحات المناسبة”.

وأضاف بوتين: “في الختام، أود أن أقول وأكرر، أن ما حدث هو عمل إرهابي آخر لنظام كييف”.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن رئيس جمهورية شبه جزيرة القرم الروسية، سيرغي أكسينوف، توقف حركة المرور على جسر القرم نتيجة حالة طارئة وقعت من ناحية إقليم كراسنودار.

بوتين يعقد اجتماعا حول الهجوم الإرهابي على جسر القرم

وفي وقت لاحق، أفادت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب بأن جسر القرم تعرض لهجوم باستخدام زورقين مسيرين أوكرانيين، صباح اليوم الاثنين.