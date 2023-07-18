أمريكا تقرر إرسال حاملة مقاتلات إلى مضيق هرمز لـ"حماية مصالحها وحرية الملاحة"

أعلنت نائبة المتحدثة باسم “البنتاغون” سابرينا سينغ، اليوم الاثنين، أن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، أمر بنشر مدمرة صواريخ ومقاتلات إضافية في الشرق الأوسط، ردًا على “الأحداث المقلقة” المتعلقة بتصرفات البحرية الإيرانية في مضيق هرمز.

وقالت سينغ: “ردًا على العديد من التطورات المثيرة للقلق أخيرا في مضيق هرمز، أمر وزير الدفاع بنشر حاملة الطائرات “يو إس إس توماس هوبنر” ومقاتلات “إف -16″ و”إف -35”.

وأضافت: “حاملة الطائرات ستتوجه إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية لحماية المصالح الأمريكية وحرية الملاحة في المنطقة”.

وشددت على أن مدة بقاء حاملة الطائرات في المضيق لم تحدد بعد بأمر من رئيس “البنتاغون”.

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وأضافت أن أمريكا “تدعو إيران إلى الوقف الفوري لأعمالها المزعزعة للاستقرار التي تهدد التدفق الحر للتجارة عبر الممرات المائية الاستراتيجية”.

وقبل نحو أسبوعين، اتهمت البحرية الأمريكية إيران بمحاولة الاستيلاء على ناقلتي نفط في خليج عمان قرب مضيق هرمز، مشيرة إلى أن قواتها أحبطت العملية، إلا أن طهران نفت ذلك.