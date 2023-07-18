إيران وسلطنة عمان تدرسان مقترح عقد اجتماع للدول المطلة على الخليج إضافة إلى اليمن

وجه وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، مساء اليوم الاثنين، “الشكر إلى سلطنة عمان على جهودها لتقريب وجهات النظر وتسهيل الحوار الإقليمي”.

وقال عبد اللهيان، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره العماني بدر البوسعيدي، إن “سلطنة عمان تبذل جهدا لإلغاء العقوبات المفروضة على إيران”، مشيرا أنهما “ناقشا مقترحا لعقد اجتماع للدول المطلة على الخليج إضافة إلى اليمن”.

وأعرب عن أمله أن تؤدي المحادثات بشأن اليمن إلى وقف الحرب ورفع الحصار والوصول إلى حوار يمني يمني، داعيا إلى ضرورة الوصول إلى حل سياسي.

من جانبه، قال البوسعيدي إنه “ناقش مع نظيره الإيراني إمكانية التوصل إلى اتفاق لمنح أفضلية تجارية بين سلطنة عمان وإيران”، مؤكدا أن سياسة السلطنة تقوم على مبادئ حسن الجوار ولعب دور إيجابي للتقارب بين الدول ونزع فتيل التوتر قدر الإمكان.

وكان وزير الخارجية الإيراني قد زار سلطنة عمان، الشهر الماضي، برفقة وفد سياسي، حيث كان في استقباله في المطار عدد من كبار المسؤولين العمانيين.

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ويأتي ذلك تلبية لدعوة وزير خارجية عُمان، وتعد هذه الزيارة هي الثانية من نوعها في غضون الشهرين الأخيرين.