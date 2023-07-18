البيت الأبيض: واشنطن لا تفكر في تخفيف العقوبات ضد روسيا لإحياء صفقة الحبوب

صرّح منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الاثنين، أن أمريكا لا تفكر في تخفيف العقوبات المفروضة على روسيا لإحياء صفقة الحبوب.

وقال كيربي، ردا على سؤال حول إمكانية رفع أو تخفيف العقوبات أو قيود التصدير المفروضة على روسيا لاستئناف صفقة الحبوب: “ليس لدينا سبب لتغيير موقفنا بشأن هذه القضية”.

أخطرت روسيا، اليوم الاثنين، المنظمة البحرية الدولية (منظمة تابعة للأمم المتحدة)، بانتهاء العمل بصفقة الحبوب، وسيتم سحب الضمانات الصادرة عن روسيا، المتعلقة بسلامة وأمن الملاحة.

واشنطن: يجب تمديد صفقة الحبوب في أقرب وقت ممكن

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، عن “توقف صفقة الحبوب اليوم”.

وقال: “الاتفاقيات بشأن صفقة الحبوب قد تم إنهاؤها بالفعل، وتم إيقافها، وستعود روسيا على الفور إلى تنفيذها بعد استيفاء الجزء الروسي من الشروط”.

وتابع: “في الواقع، لم تعد اتفاقيات البحر الأسود سارية المفعول اليوم. وكما قال الرئيس الروسي سابقًا، فإن الموعد النهائي هو 17 يوليو (تموز). لسوء الحظ، لم يتم تنفيذ الجزء المتعلق بروسيا من اتفاقيات البحر الأسود هذه حتى الآن. لذلك، تم إنهاؤها (صفقة الحبوب)”.