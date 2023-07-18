نائب رئيس الوزراء: استئناف حركة المرور جزئيا على جسر القرم.. فيديو

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، مارات خوسنولين، اليوم الثلاثاء، استئناف حركة المرور على جسر القرم في الوضع العكسي بالحارة المرورية اليمنى في اتجاه مدينتي تامان وكيرتش.

موسكو- سبوتنيك. وقال خوسنولين عبر حسابه على تطبيق “تليغرام”، “تم استعادة حركة المرور على جسر القرم في الوضع العكسي على طول الحارة المرورية اليمنى باتجاه تامان وكيرتش”.

وأضاف “تم وضع نظام مؤقت لتنظيم الحركة المرورية على الجسر، وجرى اختبار الطريق قبل اتخاذ قرار بشأن إمكانية استعادة حركة المرور”.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا سترد بالطبع على الهجوم الإرهابي على جسر القرم، وأن وزارة الدفاع الروسية تقوم بإعداد المقترحات المناسبة.

وقال بوتين، خلال اجتماع حول الوضع على جسر القرم:

“الرد من روسيا سيكون بالطبع، ووزارة الدفاع تعد المقترحات المناسبة”.

وأضاف بوتين: “في الختام، أود أن أقول وأكرر، أن ما حدث هو عمل إرهابي آخر لنظام كييف”.

وفي وقت مبكر صباح اليوم، أعلن رئيس جمهورية شبه جزيرة القرم الروسية، سيرغي أكسينوف، توقف حركة المرور على جسر القرم نتيجة حالة طارئة وقعت من ناحية إقليم كراسنودار.

بوتين يتعهد بالرد على الهجوم الإرهابي على جسر القرم

وفي وقت لاحق، أفادت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب بأن جسر القرم تعرض لهجوم باستخدام زورقين مسيرين أوكرانيين، صباح اليوم الاثنين.