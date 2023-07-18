مقتل خمسة وإصابة مثلهم في حادث تحطم طائرة صغيرة وسط بولندا

قتل 5 أشخاص وأصيب مثلهم، اليوم الاثنين، في حادث تحطم طائرة صغيرة بوسط بولندا.

وقالت المتحدثة باسم خدمة الإطفاء الحكومية البولندية، مونيكا نوفاكوسكا-بريندا، يوم الاثنين، إن طائرة من طراز سيسنا اصطدمت بحظيرة طيران في وسط بولندا، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة خمسة آخرين.

وقالت نوفاكوسكا بريندا للصحفيين، إن الطائرة التي كانت تحاول الهبوط في ظروف جوية سيئة تحطمت في حظيرة، وأن 14 شخصا كانوا على متنها: خمسة منهم لقوا مصرعهم، وخمسة أصيبوا و4 آخرون لم يصابوا بجروح”.

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ويستخدم هذا النموذج من الطائرات بشكل عام في القفز بالمظلات.