ولي العهد السعودي يستقبل أردوغان في جدة ويعقدان جلسة مباحثات رسمية

استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مساء الاثنين، في مدينة جدة السعودية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يجري زيارة إلى السعودية ضمن جولة خليجية تشمل المملكة وقطر والإمارات.

القاهرة – سبوتنيك. وذكرت قناة “الإخبارية” السعودية أن محمد بن سلمان، أقام مراسم استقبال رسمية لأردوغان في قصر السلام بمدينة جدة السعودية.

وعقب الاستقبال، عقد أردوغان ومحمد بن سلمان جلسة مباحثات رسمية ولقاء ثنائيًا بحثا خلاله التعاون بين البلدين والعلاقات الثنائية.

وكانت وسائل إعلام تركية، أفادت في وقت سابق، بأن جولة أردوغان إلى الدول الخليجية ستجلب على الأرجح استثمارات إلى تركيا بأكثر من 50 مليار دولار.

أردوغان يغرد تزامنا مع بدء جولته الخليجية

وذكرت صحيفة “حرييت” التركية، يوم السبت الماضي، نقلا عن مصادر، أن “العقود مع الإمارات وحدها من المتوقع أن تجلب نحو 40 مليار دولار، بحسب تقارير سابقة، بينما من المتوقع أن تتجاوز الصفقات مع مستثمرين من باقي الدول العربية 10 مليارات دولار”.