روسيا تطلب عقد جلسة بمجلس الأمن في 26 يوليو لمناقشة وضع الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية

أعلن نائب المندوب الروسي الدائم في مجلس الأمن، دميتري بوليانسكي، اليوم الثلاثاء، أن روسيا طلبت عقد جلسة في مجلس الأمن الدولي في 26 يوليو/ تموز الجاري، لمناقشة اضطهاد سلطات كييف للكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية.
الأمم المتحدة – سبوتنيك. وقال بوليانسكي خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي: “مهما حاولتم تقديم أنفسكم كمدافعين عن أوكرانيا المسكينة التعيسة، فإن أفعالكم تفضحكم، وأفعال نظام كييف بما في ذلك اضطهاد سكانها من أتباع الكنيسة الأرثوذكسية، الذين تحاولون بكل الطرق تجاهلهم، لا تضع مجالا للشك أنه حتى عندما يبدأ النظام في السيطرة على الشارع وإطلاق النار على كل من يعارض السياسة المدمرة والعدائية للسلطة الحالية، فإنه يمكنكم بسهولة غض الطرف عن هذا الأمر”.
وأضاف “لكن سيتسنى لنا الحديث عن هذا بالتفصيل في الاجتماع الذي طلبنا عقده في 26 يوليو”.
الكنسية الأوكرانية الأرثوذوكسية تتوجه إلى السلطات بسبب الوضع في دير “كييف- بيشيرسكايا لافرا”
6 يوليو, 12:41 GMT
ويضطهد نظام كييف الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية التابعة لبطريركية موسكو، على خلفية مزاعم علاقة هذه الكنيسة بروسيا، إذ حظرت سلطات كييف أنشطة الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية وفرضت عقوبات على عدد من رجال الدين فيها.
في المقابل، أنشأت كييف كنيسة أرثوذكسية منشقة سٌميت باسم “كنيسة أوكرانيا الأرثوذكسية” نهاية عام 2018.
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