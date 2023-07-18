روسيا تطلب عقد جلسة بمجلس الأمن في 26 يوليو لمناقشة وضع الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية

الأمم المتحدة – سبوتنيك. وقال بوليانسكي خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي: “مهما حاولتم تقديم أنفسكم كمدافعين عن أوكرانيا المسكينة التعيسة، فإن أفعالكم تفضحكم، وأفعال نظام كييف بما في ذلك اضطهاد سكانها من أتباع الكنيسة الأرثوذكسية، الذين تحاولون بكل الطرق تجاهلهم، لا تضع مجالا للشك أنه حتى عندما يبدأ النظام في السيطرة على الشارع وإطلاق النار على كل من يعارض السياسة المدمرة والعدائية للسلطة الحالية، فإنه يمكنكم بسهولة غض الطرف عن هذا الأمر”.