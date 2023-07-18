بريطانيا تنفي تورطها في الهجوم الإرهابي على جسر القرم

نفت وزارة الخارجية البريطانية الاتهامات الروسية بشأن تورط المخابرات البريطانية في الهجوم الإرهابي على جسر القرم.

موسكو – سبوتنيك. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية: “هذه تكهنات لا أساس لها من جانب روسيا، ولن نعطيها قيمة أكثر بالتعليق عليها”، وفقا لوسائل إعلام بريطانية.

في وقت سابق أمس، أعلنت لجنة مكافحة الإرهاب الروسية أن جسر القرم تعرض لهجوم إرهابي بقاربين مسيرين، وذكرت اللجنة أن الهجوم أدى إلى مقتل شخصين بالغين وإصابة طفل. وتضرر طريق السيارات في الجسر.

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