خلال زيارة أردوغان للمملكة.. السعودية تتعاقد مع تركيا للاستحواذ على صناعة طائرات مسيرة

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اليوم الثلاثاء، توقيع عقود استحواذ مع شركة “بايكار” التركية لصناعة الطائرات المسيرة، خلال الزيارة التي يجريها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى المملكة.

القاهرة – سبوتنيك. وقالت الدفاع السعودية في بيان عبر حسابها على موقع “تويتر”: “سمو ولي العهد وفخامة رئيس جمهورية تركيا، يشهدان مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية بين البلدين؛ تضمنت الخطة التنفيذية للتعاون في مجالات القدرات والصناعات الدفاعية والأبحاث والتطوير، وعقدي استحواذ بين وزارة الدفاع وشركة بايكار التركية [لصناعة الطائرات المسيرة]”.

وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، استقبل مساء الاثنين، في مدينة جدة السعودية، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الذي يجري زيارة إلى السعودية ضمن جولة خليجية تشمل المملكة وقطر والإمارات.

ولي العهد السعودي يستقبل أردوغان في جدة ويعقدان جلسة مباحثات رسمية

وكانت وسائل إعلام تركية، أفادت في وقت سابق، بأن جولة أردوغان إلى الدول الخليجية ستجلب على الأرجح استثمارات إلى تركيا بأكثر من 50 مليار دولار.