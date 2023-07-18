وزارة الدفاع: الطيران الروسي يدك مواقع للجيش الأوكراني في دونيتسك

نفذ طيران المجموعة الجنوبية (يوغ) من القوات الروسية ضربة بالذخيرة الموجهة “UPAB-500″، عند نقاط الانتشار المؤقت للقوات الأوكرانية في مناطق سيريبريانكا وسفيرسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وقال فاديم أستافيف، رئيس المركز الصحفي لمجموعة “يوغ”: “أجرى طيران التجمع الجنوبي للقوات الروسية ضربات بالذخيرة الموجهة UPAB-500 عند نقاط الانتشار المؤقت للواء الدفاع الإقليمي 112 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق سيريبريانكا وسفيرسك”.

وأضاف: “نفذت طائرات هليكوبتر تابعة لقوات يوغ غارات على تكدس القوى البشرية المعادية في منطقتي كورديوموفكا وكليششيفكا”.

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وتابع: “دكت قوات الدفاع الجوي في المنطقة العسكرية الجنوبية بالصواريخ مستودع ذخيرة ووقود ومواد التشحيم، وموقع وحدة إدارة الأمن في كراماتورسك ونقاط الانتشار المؤقتة للهجوم الجبلي الثالث والألوية الميكانيكية الثالثة والخمسين للقوات الأوكرانية في كونستانتينوفكا”.