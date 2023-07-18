بريطانيا وتركيا تعتزمان تحديث اتفاقية التجارة الحرة بينهما

أعلنت المملكة المتحدة، يوم الثلاثاء، أنها تعتزم بدء محادثات مع تركيا لتحديث اتفاقية التجارة الحرة الثنائية بينهما، بهدف تضمين الخدمات والقطاع الرقمي في أي اتفاقيات مستقبلية.

تم توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين المملكة المتحدة وتركيا بالفعل، وتم تمديدها عند خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، ولكن وزارة التجارة تعتبرها الآن قديمة.

أفادت الوزارة بأنه بعد مراجعة هذه الاتفاقية، توصل الجانبان إلى وجود فرصة لتحسينها من خلال اتفاق جديد، ومع ذلك، لا يتوقع بدء المحادثات قبل العام المقبل.

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وبلغت قيمة التجارة بين البلدين 23.5 مليار جنيه إسترليني (30.7 مليار دولار) في العام الماضي. وأكدت وزيرة الأعمال والتجارة البريطانية كيمي بادينوك أن المملكة المتحدة ستستفيد من هذه المحادثات لصياغة اتفاقية جديدة تعزز نقاط قوتها الاقتصادية.

وأضافت الوزيرة في بيانها: “نتطلع إلى استخدام هذه الاتفاقية لتعزيز العلاقة التجارية بين المملكة المتحدة وتركيا، وتعزيز النمو الاقتصادي ودعم الشركات في جميع أنحاء البلاد”.