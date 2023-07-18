رئيس جمهورية القرم الروسية يؤكد إحباط هجوم جديد بعشرات المسيرات ولا إصابات

أعلن رئيس جمهورية القرم الروسية، سيرغي أكسينوف، اليوم الثلاثاء، إحباط هجوم نفذته 28 طائرة مسيرة شرقي شبه جزيرة القرم ليلا.

وقال أكسيونوف في قناته على تطبيق “تلغرام”: ” خلال الليل، في شرق شبه جزيرة القرم، أسقطت قوات الدفاع الجوي 9 طائرات مسيرة، وتم تحييد 19 أخرى بواسطة الحرب الإلكترونية”.

وشدد رئيس جمهورية القرم على أن عمليات اعتراض الطائرات المسيرة لم تسفر عن سقوط ضحايا.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، أنه تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بواسطة 28 طائرة من دون طيار على أهداف في شبه جزيرة القرم.

وكشفت أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 17 طائرة مسيرة أوكرانية، وتم تحييد 11 طائرة دون طيار أخرى بواسطة الحرب الإلكترونية، إذ علمت على تحطيمها قبل الوصول إلى الهدف.

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أمس الاثنين، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا سترد بالتأكيد على الهجوم الإرهابي على جسر القرم، وأن وزارة الدفاع الروسية تقوم بإعداد المقترحات المناسبة.

وقال بوتين، خلال اجتماع حول الوضع على جسر القرم:

“الرد من روسيا سيكون بالطبع، ووزارة الدفاع تعد المقترحات المناسبة”.

وأضاف بوتين: “في الختام، أود أن أقول وأكرر، أن ما حدث هو عمل إرهابي آخر لنظام كييف”.