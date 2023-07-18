الدفاع الروسية: إحباط محاولة هجوم أوكرانية بـ28 طائرة مسيرة على القرم

أحبط الجيش الروسي خلال الليلة الماضية محاولة أوكرانية لتنفيذ هجوم إرهابي على أهداف في شبه جزيرة القرم الروسية باستخدام 28 طائرة مسيرة، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان: “الليلة، تم إحباط محاولة لنظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بواسطة 28 طائرة مسيرة على أهداف في إقليم شبه جزيرة القرم”.

رئيس جمهورية القرم الروسية يؤكد إحباط هجوم جديد بعشرات المسيرات ولا إصابات

وأشارت إلى أن الدفاع الجوي الروسي أسقط 17 طائرة مسيرة، وتم تحييد الـ11 طائرة المتبقية بواسطة وسائل الحرب الإلكترونية. وأضافت الوزارة أنه “لم تقع إصابات أو أضرار نتيجة للهجوم الإرهابي الفاشل”.

كما أعلن رئيس جمهورية شبه جزيرة القرم، سيرغي أكسينوف، عن إسقاط 28 طائرة مسيرة أُطلقت نحو شرق شبه الجزيرة خلال الليلة الماضية.